В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – в РФ злетіли щонайменше 4 бомбардувальники

В усіх регіонах України оголошена повітряна тривога, влада рекомендує пройти в укриття.



Як інформують Повітряні сили ЗСУ, попередньо в повітряному просторі РФ 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область).

«Перша група ракет на межі Київської та Черкаської області, курс південно-західний. Друга група в північній частині Полтавщини, курс південно-західний», – йдеться у повідомленні.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.