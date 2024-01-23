МВС: через ракетну атаку РФ по Україні загинули 5 людей, ще 40 постраждали

Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали.

Як повідомила пресслужба МВС, у Києві внаслідок ракетного удару виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі. Водночас мер Києва повідомляв про 9 постраждалих.

На Київщині рятувальники працюють у Бучанському районі – пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі, постраждали троє людей.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки по Павлограду загинула одна людина, ще одна травмована.

У МВС уточнюють, що у Харкові російські війська влучили у дві багатоповерхівки. За попередніми даними, загинули троє людей, ще близько 30 постраждали.

Вранці по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.