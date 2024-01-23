На Київщині через падіння уламків ракет постраждали три людини, є пошкодження – ОВА

На Київщині через падіння уламків російських ракет постраждали три людини, є пошкодження, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Станом на 8:30 маємо дані про трьох постраждалих. Наразі людям надається перша допомога. В декількох громадах пошкоджені 3 багатоповерхівки, приватні будинки та господарчі споруди, 10 легкових авто, кафе, ліквідовується пожежа на парковці біля одного з житлових комплексів», – йдеться у повідомленні.

Вранці по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.