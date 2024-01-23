КМДА: на Київ летіли близько 20 ракет

За попередніми даними, на Київ летіли близько 20 ракет, вони всі уражені засобами ППО. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.



«Медики проводять реабілітаційні заходи. Зараз є 14 осіб (за оновленими даними – 18 постраждалих), більша частина з них евакуйована. Серед постраждалих – діти. Вони госпіталізовані в одну з дитячих лікарень», – каже він.



За словами Поворозника, у Києві після атаки пошкоджений житловий фонд і об’єкти соціальної інфраструктури. З кількох будинків проводиться евакуація через нездетоновану бойову частину ракети, яка лежить на подвір’ї та частина ракети є в одній із квартир.



«Це кілька п’ятиповерхівок, де зараз проводиться евакуація. Визначений пункт – це у найближчій зоні навчальний заклад, там буде проводитися вся робота з надання їм допомоги щодо організації ремонту житла», – зазначає Поворозник.

Київська міська військова адміністрація також повідомила, що сили протиповітряної оборони над Києвом уразили майже два десятки повітряних цілей.

Повітряна тривога в столиці тривала дві з половиною години. За даними КМВА, спочатку війська РФ запустили крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ – ці ракети заходили на місто двома хвилями.

«Коли вони вже безпосередньо перебували в повітряному просторі Києва, ворог запустив по столиці балістичні ракети наземного базування. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено майже два десятки повітряних цілей», – додали в адміністрації.

Вранці по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Окрім Києва, також відомо про російські удари в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.