Удари Росії по житлових будинках Києва і Харкова. Сили РФ вже в Авдіївці? Суд над Гринкевичем

Атака на Київ та Харків: шукають людей

Ранкова атака по Україні. В Києві та Харкові вибухи. Під завалами шукають людей. Є інформація про загиблих, пожежі, падіння уламків та нерозірвану ракету в квартирі, звідки евакуюють людей.

Сили РФ вже в Авдіївці?

На півдні Авдіївки зараз вирішується доля наступних місяців операції з оборони міста. Стверджують аналітики проєкту Deep State. І разом з американськими колегами з ISW підтверджують успіхи сил РФ на півдні міста.

Чи ведуться бої безпосередньо в місті? Чи українські сили вибили сили РФ з околиць Авдіївки? І як змінюється карта бойових дій на цьому напрямку?

Що таке множинне громадянство?

В Україні хочуть запровадити інститут множинного громадянства. За словами Зеленського новий закон дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.

Хто і як може скористатися множинним громадянством? Та чи не суперечить цей закон Конституції?

Суд над Гринкевичем

Після затримання в Одесі суд обрав запобіжний захід сину бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману. Тримання під вартою до 17 березня або ж застава у понад півмільйона гривень. Він – п’ятий підозрюваний у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Що таке «історичні українські території»?

Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська, Ростовська області Росії. Ці російські регіони Зеленський в указі назвав «історично населеними українцями територіями».

Що означає цей указ? Чи Київ претендує на ці російські території?

Про це все і не тільки дивіться у програмі Свобода Ранок: