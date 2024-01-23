Росія за добу втратила 960 військових, понад 20 танків та майже 60 бронемашин – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 377 820 своїх військових, за останню добу – 960, повідомив вранці 23 січня Генштаб ЗСУ.

Серед інших російських втрат у Генштабі повідомили про такі:

танків – 6214 (+22 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 11 548 (+59)

артилерійських систем – 8947 (+51)

РСЗВ – 970 (+2)

засобів ППО – 655

літаків – 331

вертольотів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6961

крилатих ракет – 1820 (+1)

кораблів/катерів – 23

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 9562 (+65)

спеціальної техніки – 1409 (+12)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.