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Синєгубов: кількість поранених через удар Росії по Харкову зросла до 35

Наслідки удару по Харкову, 23 січня 2023 року
Наслідки удару по Харкову, 23 січня 2023 року

Наразі відомо про 35 постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 23 січня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість поранених зросла до 35 осіб. Серед них – двоє дітей 10 та 12 років», – йдеться в повідомленні.

З них п’ятеро людей перебувають у важкому стані, уточнив Синєгубов.

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Наразі відомо про двох загиблих жінок 56 та 40 років.

Голова ОВА вказав на те, що ударів зазнала винятково цивільна інфраструктура: житлові будинки та цивільні автомобілі.

Раніше стало відомо, що в Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди, під завалами перебувають люди.

Російська армія обстріляла Харків у ході масованої ракетної атаки на Україну вранці 23 січня. МВС заявляє про трьох загиблих у Харкові і одного – у Києві, хоча столична влада не підтверджує це повідомлення наразі. Також одна людина загинула в Павлограді. Крім того, відомо про близько 40 постраждалих.

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