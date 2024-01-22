Понад 15 тисяч разів піддавався обстрілам Харків та область від початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ використовували різні види озброєння від касетних боєприпасів до крилатих ракет та «Шахедів». Залишки цих боєприпасів зберігаються на одній з ділянок, яка за розміром більша за футбольне поле. Їх збирають на кожному з «прильотів» вибухотехніки та представники прокуратури. У подальшому ці уламки слугуватимуть доказами російської агресії в Міжнародному кримінальному трибуналі.