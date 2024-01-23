Харків: відомо про 3 загиблих. Прокуратура повідомляє про близько 10 влучань у місті (виправлено)

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок російської атаки 23 січня зросла до 42 людей, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, серед поранених – четверо дітей, вони в стані середньої важкості.

Голова області спершу повідомив про чотирьох загиблих, але згодом уточнив дані.

«Дані про четвертого загиблого не підтвердилися. Станом на зараз внаслідок ударів по Харкову троє загиблих», – заявив він.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) уточнив, що удари по місту були завдані близько 4 та 7 години ранку.

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«Близько 10 влучань по території міста. Під ударами були Київський район, Салтівський район. Були пошкоджені десятки будинків», – сказав він.

Чубенко додав, що удари пошкодили десятки житлових будинків та вибили вікна. Триває розбір завалів, речник прокуратури припустив, що під ними можуть бути люди.

«Дійсно було влучання в один з соціальних об’єктів. Триповерхова будівля була значно пошкоджена, було пряме влучання. Також внаслідок одного з влучань в землю був прорив газу і його детонація, внаслідок чого там утворилася полум’я дуже велике. Станом я зараз не готовий сказати, чи його вже ліквідували ці наслідки, чи ні», – сказав він.

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Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали. Проте кількість постраждалих продовжує зростати.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.