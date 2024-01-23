Кличко: у Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Кількість постраждалих через російську атаку у Києві зросла до 20 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Також про таку ж кількість повідомляє Офіс генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про 18 постраждалих.

«Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 20 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, зокрема троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива», – написав він у телеграмі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що жінку знайшли в одній з квартир пошкодженого будинку в Святошинському районі. Ще 19 людей постраждали у Святошинському та Солом’янському районах столиці.

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Київська міська військова адміністрація, яка раніше повідомляла про одну загиблу людину, уточнила, що ця людина перебуває в лікарні в стані клінічної смерті – проводяться реанімаційні заходи.

За уточненими даними, падіння уламків зафіксовані у п’яти районах Києва – Дарницькому, Святошинському, Печерському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали. Проте кількість постраждалих продовжує зростати.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.