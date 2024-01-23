У Києві через ракетну атаку постраждали 18 людей – Кличко

У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на цю годину постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива», – написав він у телеграмі.



Водночас у МВС та КМВА повідомляють про одну загиблу людину внаслідок атаки.



За даними Кличка, пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах Києва:

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою — палали автомобілі.

У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

У КМДА додають, що у Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку та поблизу території дитячого садочка – без загоряння.

В «Укрзалізниці» уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено їхній спортивний комплекс у Соломʼянському районі, одну людину поранено.



«Щодня на «Локомотиві» тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона... На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було. Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані», – повідомили у компанії.

Уранці по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали.

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Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.