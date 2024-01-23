КМВА: кількість поранених через удар по Києву зросла до 22

Київська міська військова адміністрація оновила дані про постраждалих внаслідок російського удару по Києву вранці 23 січня.

«Станом на 11:30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждало 22 людини, з них 13 госпіталізовано», – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що дані про наслідки атаки оновлюються.

Раніше мер Києва повідомляв про 20 постраждалих у місті.

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Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали. Проте кількість постраждалих продовжує зростати.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.