ОВА: в Павлограді через атаку РФ пошкоджені вісім багатоповерхівок

У Павлограді внаслідок російської ракетної атаки пошкоджені вісім багатоповерхівок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, також пошкоджені інфраструктура та дві школи.

«Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка. Їй було 43 роки», – написав він у телеграмі.

Лисак додав, що у Павлоградському районі українські захисники збили російську ракету – уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі.

Раніше він повідомляв, що внаслідок масованої ракетної атаки по Павлограду, загинула людина, є постраждалі.

Уранці 23 січня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку, вона тривала понад дві години. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.