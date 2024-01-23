«Укренерго»: через ранкову атаку РФ є пошкодження мереж на Харківщині та Дніпропетровщині

Через ранкову ракетну атаку РФ є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях, повідомляє компанія «Укренерго».



Відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги.

За даними Міненерго, у Харкові через російський удар без світла майже 11 тисяч споживачів – пошкоджене обладнання оператора системи розподілу електроенергії.



В «Укренерго» також кажуть, що через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Чернігівській області – відновлення очікується в найближчі години.



Енергетики повідомляють, що загалом споживання електроенергії тримається на високому рівні, що є характерним для зимового сезону. Дефіцит не прогнозується. Попри це, в «Укренерго» закликають українців ощадливо використовувати електрику – з 9:00 до 19:00 не вмикати одночасно потужні електроприлади.

Уранці 23 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За останніми даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали. Проте число постраждалих в регіонах росте.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою її ударів є лише військова інфраструктура України.