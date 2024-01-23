Влада повідомила про російський удар по критичній інфраструктурі у Шостці на Сумщині

На Сумщині російські війська завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури у Шостці, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 23 січня, о 7:05 ранку агресор завдав ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостки. На місці працюють всі необхідні служби», – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Уранці 23 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині. За останніми даними МВС, внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 40 постраждали. Проте число постраждалих в регіонах росте.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.