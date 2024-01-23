МВС: кількість поранених у Харкові зросла до 57 людей

Наразі відомо загалом про понад 60 постраждалих у Харкові внаслідок ракетного удару 23 січня, з них п’ятеро загиблих, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Харків. Кількість постраждалих від ранкового обстрілу зросла до 62 людей, з них – п’ятеро людей загинули, 57 отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, серед постраждалих восьмеро дітей. Також постраждали троє працівників поліції, які розбирали завали.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про зростання кількості загиблих до п’яти.

За даними мера міста Ігоря Терехова, на даний момент в результаті російської атаки у Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, вибито близько тисячі вікон, у 20 будинках змушені були вимкнути опалення.

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Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві та області, в Харкові та у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.