Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова, повідомила місцева влада. За її попередніми даними, атакували ракетами Х-22. Наразі відомо загалом про понад 60 постраждалих у Харкові внаслідок ракетного удару 23 січня, з них шестеро людей загинули, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними правоохоронців, серед постраждалих – восьмеро дітей. Також постраждали троє працівників поліції, які розбирали завали. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, наразі в результаті російської атаки у Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, вибиті близько тисячі вікон, у 20 будинках змушені були вимкнути опалення.

Унаслiдок ранкової ракетної атаки РФ в Києві постраждали 22 людей, зокрема 13-річний хлопчик, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили нездетоновану бойову частину ракети – людей евакуювали з будинку. Водночас у КМВА заявили, що внаслідок атаки РФ у Києві загинула людина. Є пошкодження у чотирьох районах міста.

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки РФ загинула людина, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу під час ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.

Джерело: Радіо Свобода, Reuters, AP, EPA-EFE, AFP