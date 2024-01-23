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Російські ракети знову спричинили смерті в Україні: влада каже про щонайменше 8 загиблих і десятки поранених (фотосвідчення)

Рано-вранці 23 січня Росія здійснила ракетний удар по українських містах Київ, Харків та Павлоград на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі мирних жителів і значних руйнувань, повідомляє місцева влада.

Близько 04:00 та 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам Харкова, повідомила місцева влада. За її попередніми даними, атакували ракетами Х-22. Наразі відомо загалом про понад 60 постраждалих у Харкові внаслідок ракетного удару 23 січня, з них шестеро людей загинули, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. За даними правоохоронців, серед постраждалих – восьмеро дітей. Також постраждали троє працівників поліції, які розбирали завали. За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, наразі в результаті російської атаки у Харкові пошкоджені 30 житлових будинків, вибиті близько тисячі вікон, у 20 будинках змушені були вимкнути опалення.

Унаслiдок ранкової ракетної атаки РФ в Києві постраждали 22 людей, зокрема 13-річний хлопчик, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили нездетоновану бойову частину ракети – людей евакуювали з будинку. Водночас у КМВА заявили, що внаслідок атаки РФ у Києві загинула людина. Є пошкодження у чотирьох районах міста.

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки РФ загинула людина, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу під час ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою російських ударів є лише військова інфраструктура України.

Джерело: Радіо Свобода, Reuters, AP, EPA-EFE, AFP

Рано-вранці 23 січня Росія здійснила ракетний удар по українських містах Київ (на фото), Харків та Павлоград на Дніпропетровщині, убивши мирних жителів і завдавши значних руйнувань, повідомила місцева влада. Нова хвиля ракетних атак Росії по Україні знову принесла людські жертви, зауважили екстрені служби, чимало людей постраждало від осколків, руйнувань зазнали будинки. Велика війна триває майже два роки
1 Рано-вранці 23 січня Росія здійснила ракетний удар по українських містах Київ (на фото), Харків та Павлоград на Дніпропетровщині, убивши мирних жителів і завдавши значних руйнувань, повідомила місцева влада.

Нова хвиля ракетних атак Росії по Україні знову принесла людські жертви, зауважили екстрені служби, чимало людей постраждало від осколків, руйнувань зазнали будинки. Велика війна триває майже два роки
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Медики надають допомогу пораненому мешканцю пошкодженого будинку після ракетного обстрілу Києва. 23 січня 2024 року.&nbsp; За словами офіційних осіб, російський обстріл включав понад 40 балістичних, крилатих, зенітних і керованих ракет. Повітряні сили України заявили про перехоплення 21 з них
2 Медики надають допомогу пораненому мешканцю пошкодженого будинку після ракетного обстрілу Києва. 23 січня 2024 року. 

За словами офіційних осіб, російський обстріл включав понад 40 балістичних, крилатих, зенітних і керованих ракет. Повітряні сили України заявили про перехоплення 21 з них
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Медики надають допомогу пораненому мешканцю пошкодженого будинку після ракетного обстрілу Києва. 23 січня 2024 року. 

За словами офіційних осіб, російський обстріл включав понад 40 балістичних, крилатих, зенітних і керованих ракет. Повітряні сили України заявили про перехоплення 21 з них
Мешканці стоять на морозі біля свого пошкодженого російською ракетою житлового будинку. Київ, 23 січня 2024 року. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, у результаті атаки Росії в чотирьох районах столиці постраждали щонайменше 20 людей, зокрема 13-річний хлопчик
3 Мешканці стоять на морозі біля свого пошкодженого російською ракетою житлового будинку. Київ, 23 січня 2024 року.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, у результаті атаки Росії в чотирьох районах столиці постраждали щонайменше 20 людей, зокрема 13-річний хлопчик
Частина ракети лежить на землі біля пошкодженого житлового будинку в Києві. Біля цього будинку були нездетоновані рештки ракети і людей евакуювали. 23 січня 2024 року &nbsp;
4 Частина ракети лежить на землі біля пошкодженого житлового будинку в Києві. Біля цього будинку були нездетоновані рештки ракети і людей евакуювали. 23 січня 2024 року

 
Мешканці будинку прибирають розбите скло з вікон своїх квартир після обстрілу столиці Росією, Київ, 23 січня 2024 року &nbsp;
5 Мешканці будинку прибирають розбите скло з вікон своїх квартир після обстрілу столиці Росією, Київ, 23 січня 2024 року

 
Після ракетного удару по Харкову небо на околицях міста осяяло сяйво (на фото). 23 січня 2024 року. У&nbsp;результаті російської атаки загинули щонайменше шестеро людей і щонайменше 60 отримали поранення, повідомив&nbsp;голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Рятувальні роботи тривають
6 Після ракетного удару по Харкову небо на околицях міста осяяло сяйво (на фото). 23 січня 2024 року.

У результаті російської атаки загинули щонайменше шестеро людей і щонайменше 60 отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Рятувальні роботи тривають
Також через ранкову атаку пошкоджений газопровід у Харкові, повідомила державна енергетична компанія &laquo;Нафтогаз&raquo;. Тисячі жителів залишилися без світла через пошкодження електричної інфраструктури, повідомило Міненерго
7 Також через ранкову атаку пошкоджений газопровід у Харкові, повідомила державна енергетична компанія «Нафтогаз». Тисячі жителів залишилися без світла через пошкодження електричної інфраструктури, повідомило Міненерго
Пожежники гасять вогонь в одному з постраждалих будинків Харкова, 23 січня 2024 року. У результаті російської атаки на Харків 23 січня (на фото) були пошкоджені, як повідомила влада, 30 житлових будинків
8 Пожежники гасять вогонь в одному з постраждалих будинків Харкова, 23 січня 2024 року.

У результаті російської атаки на Харків 23 січня (на фото) були пошкоджені, як повідомила влада, 30 житлових будинків
Медичні працівники надають допомогу пораненому жителю Харкова. 23 січня 2024 року. За словами Синєгубова, ракети розбили сотні вікон квартир
9 Медичні працівники надають допомогу пораненому жителю Харкова. 23 січня 2024 року.

За словами Синєгубова, ракети розбили сотні вікон квартир
Рятувальники розбирають завали у Харкові, 23 січня 2024 року. За словами Синєгубова, Росія використала для атаки С-300, Х-32 і гіперзвукові ракети &laquo;Іскандер&raquo;
10 Рятувальники розбирають завали у Харкові, 23 січня 2024 року.

За словами Синєгубова, Росія використала для атаки С-300, Х-32 і гіперзвукові ракети «Іскандер»
З пошкодженого та тліючого житлового будинку рятувальники виносять травмовану жінку, Харків, 23 січня 2024 року
11 З пошкодженого та тліючого житлового будинку рятувальники виносять травмовану жінку, Харків, 23 січня 2024 року
Ковдра покриває тіло загиблого під час російської ракетної атаки на Харків рано-вранці 23 січня 2024 року. Харків, який розташований за 30 кілометрів від кордону з Росією, часто відчуває на собі основний тягар зимових ударів Росії, що зазвичай вражають житлові райони міста, зауважують місцеві жителі
12 Ковдра покриває тіло загиблого під час російської ракетної атаки на Харків рано-вранці 23 січня 2024 року.

Харків, який розташований за 30 кілометрів від кордону з Росією, часто відчуває на собі основний тягар зимових ударів Росії, що зазвичай вражають житлові райони міста, зауважують місцеві жителі
Постраждала жителька Харкова стоїть у кареті швидкої допомоги. 23 січня 2024 року. У Москві тим часом продовжують заявляти, що атакують лише військові цілі в Україні
13 Постраждала жителька Харкова стоїть у кареті швидкої допомоги. 23 січня 2024 року.

У Москві тим часом продовжують заявляти, що атакують лише військові цілі в Україні

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