Над Дніпровським районом збили дві ракети, один чоловік поранений через падіння уламків

Сили повітряного командування «Схід» збили дві ракети над територією Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, ракети збили над Дніпровським районом.

«Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ОВА: в Павлограді через атаку РФ пошкоджені вісім багатоповерхівок

Лисак додав, що падіння уламків також спричинило пошкодження будівлі й техніки.

Повітряне командування «Схід» повідомило, що в Дніпровському районі знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Напередодні російські війська тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії. Також одна людина загинула, кілька житлових будинків були пошкоджені в Павлограді через російську ранкову атаку 23 січня.