Війська РФ поцілили дроном в авто на Нікопольщині, постраждали двоє хлопців – Лисак

Російські війська поцілили дроном-камікадзе в авто на Нікопольщині, постраждали двоє хлопців, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Під удар потрапило авто, в якому перебували люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – «важка». Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.



Це сталося у Марганецькій громаді.



Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. Для атак вони використовують безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.