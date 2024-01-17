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Війська РФ поцілили дроном в авто на Нікопольщині, постраждали двоє хлопців – Лисак

Під удар російського дрона-камікадзе потрапило авто. Фото ілюстративне
Під удар російського дрона-камікадзе потрапило авто. Фото ілюстративне

Російські війська поцілили дроном-камікадзе в авто на Нікопольщині, постраждали двоє хлопців, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під удар потрапило авто, в якому перебували люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – «важка». Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Це сталося у Марганецькій громаді.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. Для атак вони використовують безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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