Четверо людей загинули на Херсонщині за добу через російські обстріли – ОВА

Протягом попередньої доби російські війська 101 раз обстріляли Херсонську область, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 24 січня.

По області випустили 524 снаряди, з них 26 – по Херсону. За даними Прокудіна, російські військові поцілили, зокрема, в дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі.

«Через російську агресію чотири людини загинули, ще шестеро – дістали поранення», – написав він у своєму телеграмі.

Про обстріли також повідомляли очільники інших областей, без даних про постраждалих. Зокрема, заявляє голова Донеччини Вадим Філашкін, вони пошкодили житлові будинки в кількох громадах.

«З лінії фронту евакуйовано 99 осіб, у тому числі 26 дітей», – заявив Філашкін.

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Як заявляє голова Запоріжжя Юрій Малашко, 25 населених пунктів регіону зазнали обстрілів за добу. Нікопольський район Дніпропетровщини зазнав трьох артилерійських обстрілів, пише очільник ОВА Сергій Лисак.

Російський обстріл пошкодив житлові будинки в селі Солончаки на Миколаївщині, заявив голова області Віталій Кім.

Пізно ввечері 23 січня російські війська завдали удару по Харкову, дев’ять людей зазнали поранень.

Вранці 23 січня російські війська також завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.