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МВС: у Харкові число постраждалих через російський обстріл зросло, серед них є 4-річна дитина

Рятувальники працюють на місці російського удару в Харкові, 23 січня 2024 року
Рятувальники працюють на місці російського удару в Харкові, 23 січня 2024 року

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову постраждали 9 людей, серед яких – 4-річна дитина, повідомила в телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше повідомлялось про вісьмох постраждалих.

За даними відомства, через російську атаку пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

У МВС додають, що обстрілу зазнав Київський район Харкова, також було влучання у Холодногірському районі, за попередніми даними – війська РФ для обстрілу застосували ракети С-300.


Пізно ввечері 23 січня російські війська завдали удару по Харкову. Це була вже третя російська атака міста за добу.

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.

Також відомо про руйнування і постраждалих у Києві й області, у Павлограді на Дніпропетровщині.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.

Російські ракети знову спричинили смерті в Україні: влада каже про щонайменше 8 загиблих і десятки поранених (фотосвідчення)
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Російські ракети знову спричинили смерті в Україні: влада каже про щонайменше 8 загиблих і десятки поранених (фотосвідчення)

Рано-вранці 23 січня Росія здійснила ракетний удар по українських містах Київ, Харків та Павлоград на Дніпропетровщині, що призвело до загибелі мирних жителів і значних руйнувань, повідомляє місцева влада.

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