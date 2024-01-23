Кількість загиблих у Харкові знову зросла, під завалами виявили тіло дитини – влада

У Харкові знову зросло число загиблих внаслідок вранішнього російського удару.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під завалами зруйнованої багатоповерхівки рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки.

У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що на даний час відомо про вісьмох загиблих і 57 травмованих (у тому числі шістьох дітей).

Роботи тривають, додали в МВС.

Близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві й області, в Харкові й у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.