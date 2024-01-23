Число загиблих через удар РФ у Харкові зросло до семи – МВС

У Харкові до семи зросло число загиблих внаслідок російського удару 23 січня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки. Загалом, внаслідок ранкових обстрілів міста загинуло 7 людей», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що пошукові роботи тривають.

Раніше повідомляли також про майже 60 поранених у Харкові.

Близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів.

Російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні вранці 23 січня. Відомо про пошкодження та постраждалих у Києві й області, в Харкові й у Павлограді на Дніпропетровщині.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.