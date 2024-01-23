Ігнат пояснив, як Україні протидіяти російським обстрілам Харкова

Українські військові мають знищувати російські пускові установки, з яких обстрілюється Харків, заявив в етері Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Такий метод запобігання руйнуванням і жертвам він називає більш раціональним, аніж збивати ракети.

«Часто звучить запитання: чому ми не можемо захистити Харків, так як можемо захистити Київ? Доводиться пояснювати. 40 кілометрів від Бєлгородської області. «Трьохсотки» (С-300 – ред.) банально туди дістають. «Трьохсоток» у них є величезна кількість. Саме зенітних керованих ракет, і збивати такі ракети ми можемо лише засобами проти балістики. Але чи раціонально це робити? Зрозуміло, що нам не буде вистачати засобів, щоб збивати самі ракети. Тому більш раціонально відпрацьовувати по установках, завдавати превентивні удари, але це вже територія Росії – Бєлгородська область», – сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що С-300 може стріляти по балістичній траєкторії на відстань 150 кілометрів. За словами Ігната, щоб збільшити відсоток влучань Росія завдає ударів із відстані 50-70 кілометрів.

«Зенітна ракета не створена для ударів по землі. І чим ближче від місця пуску до місця влучання, тим більший відсоток влучань від цих ракет. Саме тому ворог використовує саме цей регіон. Він розташований ближче до кордону з Росією. І тероризує харків’ян саме цими ракетами», – заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська випустили 41 засіб повітряного нападу в ході ранкової ракетної атаки на Україну, українські військові збили 21 ракету.

Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.