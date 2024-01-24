Зросла встановлена кількість дітей, вбитих або поранених через російську агресію – ОГП

Понад 1 732 дитини зазнали поранень або загинули через повномасштабну війну Росії проти України, повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 24 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1211 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура вказує на те, що цифри не остаточні, триває їх уточнення в зоні бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, 8-річна дівчинка загинула внаслідок російського обстрілу Харкова 23 січня. Дев’ять дітей отримали поранення в Харкові, ще шестеро – в Києві.

Читайте також: Ігнат пояснив, як Україні протидіяти російським обстрілам Харкова

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.

Також відомо про руйнування і постраждалих у Києві й області, у Павлограді на Дніпропетровщині.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.