Обстріл ринку в Донецьку. Чому донеччани підозрюють Росію

27 загиблих і 26 поранених. Такі наслідки обстрілу ринку у мікрорайоні Текстильник Кіровського району Донецька озвучує російська окупаційна адміністрація і, оскільки в місті не працюють жодні міжнародні спостерігачі, ЗМІ змушені цитувати саме цю цифру. В кадрі зйомок російських каналів дійсно видно багато тіл загиблих. Росія звинувачує в обстрілі по цивільних Україну. Українські військові зазначили, що не причетні до удару. А деякі жителі окупованого міста, зокрема й у соцмережах, припускають, що обстріл – це відповідь окупантів на численні скарги людей з цього мікрорайону на відсутність води (вони влаштували цілий флешмоб в соцмережах) або підготовка РФ до засідання Радбезу ООН, на який щойно попрямував російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Трагедія сталася рівно у роковини обстрілу в мікрорайоні Боссе: тоді, у 2015-му, одне підконтрольне Росії угруповання вело вогонь по іншому, однак вразило тролейбус, повний людей.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) збирає усю інформацію, яка є наразі про обстріл ринку, та пояснює, чому серед місцевих шириться версія обстрілу донецького мікрорайону саме окупаційними військами.

21 січня. Близько 10-ї ранку. У кадрі лежать тіла, біля одного помітно відірвану кінцівку, калюжі крові у бруді і на снігу, розкиданий крам.

Російські пропагандистські канали та іноземні медіа показують наслідки обстрілу ринку у Кіровському районі Донецька, в так званому мікрорайоні Текстильник.

Що кажуть очевидці

«Подзвонила якась чужа жінка з телефону дружини. Я на роботі був. Все. Сказали, немає дружини. Ось і все», – переповідає чоловік у військовій куртці російського зразка.

«Дуже багато було загиблих людей. Ми розмовляли з дівчинкою, вона поруч зі мною овочами торгує. Потім мене викинуло на дорогу, не пам’ятаю, як. Пам’ятаю, як сильно боліла нога. Голову підняла, а вона – мертва», – розповідає з лікарняного ліжка постраждала Людмила Антоненко місцевим окупаційним ЗМІ.

«До нас привезли двох постраждалих дітей, 16 та 17 років. Вони були у важкому стані з осколковими пораненнями… Зараз вони при тямі. Самопочуття, – середнього ступеня важкості», – повідомив лікар Олександр Лосицький.

«Ми почули такий гуркіт, що мама дорога! І потім чорний дим, і кажуть, що там трупів багато. Там моя сусідка загинула у «наливайці»... Тут немає військових об’єктів, тут усе мирне, спальний район», – розповідає російському каналу жінка, яка звинувачує в обстрілі ЗСУ. Проте, упродовж інтерв’ю у кадрі перебувають лише її ноги. Обличчя не показують.

Станом на ранок 26 січня керівник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін заявив про 27 загиблих цивільних і 26 поранених.

Реакція України: «Росії доведеться відповідати»

Українські військові не причетні до обстрілу ринку в Донецьку, наголосили в об’єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

«Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ «Таврія», в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк – це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців», – наголосили в ЗСУ.

Реакція Росії

У Міністерстві закордонних справ РФ в обстрілі ринку звинуватили Україну та країни Заходу. Там стверджують, нібито удар завдали західним озброєнням з Авдіївки, – проте жодних доказів не навели.

На 22 січня Кремль ініціював засідання Ради безпеки ООН, де одним з питань має бути обстріл донецького ринку.

А головред російського держканалу RT Маргарита Симоньян написала таке: «Обстріли припиняться, коли ми відсунемо наш кордон углиб України. До Києва».

Помста за протест?

«Помстою росіян і колаборантів Пушиліна місцевим жителям за відеозвернення… про комунальну катастрофу на районі» назвав обстріл ринку донеччанин, громадський діяч, а нині військовослужбовець Віталій Овчаренко.

Минулого тижня жителі саме цього мікрорайону масово знімали на відео, як їм доводиться «видобувати» воду: за допомогою відра і снігу.

«Ось ми набираємо сніг. Тому що у нас реально тиждень немає води. Ось мій батько сказав: «Слава богу, є сніг», – ділиться злиднями одна з жительок Текстильника.

Жителі мікрорайону через невирішені окупаційною адміністрацією комунальні проблеми стали об’єднуватися для публічного протесту і звертатися до Дениса Пушиліна.

Такий протест напередодні виборів президента у Росії дискредитував би окупаційну владу перед Кремлем, вважає Овчаренко.

«Окупанти Пушиліна вдалися до старої своєї тактики: «вальнули» 1,2,3 мінами по «мирняку» і підключили свої інфосмітники, щоб перекласти інфофокус з протесту проти окупаційної адміністрації на «обстріл ЗСУ», – припускає громадський діяч.

Про обстріл з мінометів у коментарі Radio NV говорить і військовий експерт Павло Нарожний.

«Найближча точка, яка перебуває під контролем ЗСУ, – це Авдіївка. Це приблизно 40 кілометрів від Донецька. Максимальна дальність міномета , – це 10-15 км. Зазвичай до 8 км. Тому це – типова провокація росіян, аби збурити населення і показати, що якісь міфічні «українські бандерівці», «нацисти» жадають смерті простих жителів міста Донецька», – переконаний Нарожний.

Що кажуть в Донецьку: Текстильник і Боссе

Вранці 21 січня російські війська обстрілювали позиції ЗСУ, орієнтовно, з Будьоннівського чи Пролетарського районів; саме під завершення цієї канонади сталися прильоти по ринку на «Текстильнику», повідомили джерела Радіо Донбас Реалії в Донецьку.

У соцмережах місцеві жителі, на підтвердження версії Віталія Овчаренка, пишуть про помсту за оприлюднення фактів комунальних лих.

«Нещодавно Текстильник поскаржився, що немає води – ось їх і накрили, як завжди, іззаду… Покарали за те, що посміли обуритися відсутністю тепла і води», – стверджує один з користувачів.

«По ринках тільки «самостріли»… Ось коли завод «панцирів» розфігачили, чи СПГ-термінал, ось це я розумію робота «укропів», а по людях у базарний день знаємо, проходили», – висловлюється інший житель Донецька.

Саме в цей день 9 років тому, 22 січня 2015 року, відбувся обстріл зупинки громадського транспорту у мікрорайоні Боссе.

Тоді 8 цивільних загинули, більше десяти були поранені. Кремль звинуватив в обстрілі Україну. Місцеві жителі тоді так само, як і при обстрілі Текстильника, повідомляли про вогонь, який вели із житлових кварталів окупованого Донецька.

Згодом журналіст Денис Казанський повідомив, що «ветерани ДНР» розповідали: обстріл вівся учасниками російських формувань одне по одному, а дальність міномета виключала обстріл з українських позицій.

Нині російська пропаганда активно використовує загибель цивільних для чергової хвилі закликів «йти на Київ», дати відповідь за населення Донбасу, а гасла помсти за Текстильник, написані на снарядах, російські медіа вже знімають у своїх сюжетах.

Обстріли Донецька Оскільки Донецьк з 2014 року окупований і туди не мають доступу законні органи слідства, а з 2022-го і моніторингова місія ОБСЄ, обставини обстрілів точно встановити, як правило, не вдається. Українська влада неодноразово заявляла, що на окупованих територіях України вражає лише військові цілі – склади боєприпасів, озброєння, техніки, місця розташування особового складу армії РФ, об'єкти логістики тощо. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) багато писали про розміщення вогневих точок армії Росії на території самого міста або у передмісті Донецька: звідти всі 9 років війни на Донбасі вівся вогонь по містах поблизу лінії зіткнення – Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці. Вже під час масштабного вторгнення, 2023-го, війська РФ вели безпосередні сухопутні атаки з Донецька на Авдіївську промзону та Мар’їнку. Також раніше фіксувалися випадки, коли підконтрольна Росії адміністрація Донецька видавала за українські обстріли міста удари, завдані насправді з окупованої території. Найвідомішим таким випадком є мінометний обстріл тролейбуса у мікрорайоні Боссе 22 січня 2015 року, коли одне проросійське угруповання завдало удару по іншому (дальність міномета виключала обстріл із підконтрольної Україні території). Або, наприклад, Донбас Реалії розповідали про удар російських угруповань по українських позиціях 16 квітня 2021-го, який було видано пропагандою за український удар по Ясинуватій, користуючись тим, що вибух добре чути в місті. Експерти фіксували такі самообстріли і згодом. За словами журналіста з Донецька Дениса Казанського, поруч із прицільними ударами ЗСУ по військових об'єктах РФ є і певні хаотичні обстріли міста, які ведуться вочевидь не там, де є військові цілі. Журналіст припускає – російські війська намагаються супроводити українські обстріли додатковими ударами по цивільних, аби створити враження неприцільності роботи українських військових. Казанський публікував кілька таких прикладів у своєму телеграм-каналі, зокрема, відео від городян, на яких зафіксовано, що обстріли велись практично з території самого Донецька, тобто підконтрольній російській армії території. Він пояснює: «Там відразу чути звук пострілу, який би з лінії фронту не було чути у центрі міста. І буквально за дві секунди – вже приліт. Це означає, що стріляють дуже поряд і не з території, підконтрольній українській армії». Ще одним фактором, який може спотворювати інформацію про обстріли, є активне використання Росією ППО над Донецьком. Через це неможливо зрозуміти, що було початковою метою снарядів: адже збиті боєприпаси падають у різних частинах міста. Роботу зенітних ракет РФ часто знімають на відео донеччани. Окупаційна адміністрація Донецька свідчення того, що ракети були збиті російською ППО або запущені з окупованої території, не коментує. Вона називає всі випадки українськими обстрілами та стверджує, що Київ обстрілює цивільних у Донецьку цілеспрямовано. Також немає інших даних про цивільних постраждалих, окрім повідомлень російської сторони, тому журналісти змушені посилатися у цих випадках на адміністрації, підконтрольні Росії.

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