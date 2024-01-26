Сили РФ атакували Новогродівку і Красногорівку: загинула жінка, поранена дитина – ОГП

Російські військові 26 січня вдарили по Новогродівці та Красногорівці в Донецькій області, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Відомо, що в ніч проти 26 січня армія РФ обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку.

«Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяреві, медики йому призначили амбулаторне лікування», – кажуть у відомстві.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі, зазначили у Офісі генпрокурора.

Також за даними ОГП, близько 13:00 сили РФ атакували й Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії.

«Перебуваючи неподалік власного будинку, отримала травми, не сумісні з життям, місцева мешканка 60 років», – уточнили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, кажуть в ОГП.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.