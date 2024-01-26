ОВА: внаслідок обстрілу Херсонщини поранена місцева жителька

Жителька села Новотягинка зазнала поранення внаслідок російського обстрілу, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація 26 січня.

«До лікарні доставили 51-річну жінку з вибуховою травмою», – йдеться в повідомленні.

Наразі постраждалій надають медичну допомогу.

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На початку січня літня жителька Новотягинка загинула через російський обстріл.

За даними голови області Олександра Прокудіна, напередодні внаслідок обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще одна була поранена.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.