Унаслідок російського обстрілу на Херсонщині загинула 82-річна жінка – Прокудін

Літня жінка загинула в селі Новотягинка на Херсонщині 3 січня внаслідок обстрілу сил РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Новотягинка опинилася під вогнем російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала жінка 1941 року народження», – написав чиновник.

Це вже другий за сьогодні російський обстріл на Херсонщині, внаслідок якого є жертви серед цивільних – раніше в селі Садовому загинув чоловік.

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Напередодні, за даними місцевої влади, одна людина була поранена внаслідок російських обстрілів Херсонщини.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.