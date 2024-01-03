Прокудін: внаслідок обстрілу Херсонщини загинув місцевий житель

Російські війська обстріляли село Садове, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 3 січня.

За його словами, армія РФ вдарила по населеному пункту близько 11:30 з артилерії, поціливши в житловий будинок.

«Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники», – написав він.

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Напередодні, за даними місцевої влади, одна людина була поранена внаслідок російських обстрілів Херсонщини.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.