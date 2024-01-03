ОВА: через російські обстріли на Запоріжжі загинули двоє людей

Російські війська обстріляли 23 населених пункти Запорізької області за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці 3 січня.

«Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки», – написав він у телеграмі.

Також поранень зазнала 76-річна жителька Оріхова, додав Малашко. Обласна влада отримала два повідомлення про пошкодження житлових будинків.

Читайте також: Нікополь зазнав артилерійського обстрілу, поранені двоє людей – Лисак

Крім того, російська армія напередодні 121 раз обстріляла Херсонську область за добу, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Зокрема, 44 зі 552 снарядів, випущених по області, були спрямовані на обласний центр.

«Через російську агресію одна людина дістала поранення», – заявив голова області.

За даними очільника Донеччини Вадима Філашкіна, за 2 січня російські обстріли поранили трьох жителів області: двох в Авдіївці та одного в Красногорівці:

«Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох людей, які загинули раніше у Часовому Яру, і однієї людини, яка була поранена раніше в Авдіївці».

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оновив дані про наслідки ранкового обстрілу Харкова: 62 постраждалих, з них шестеро дітей. Одна жінка загинула. У лікарнях міста перебувають 28 людей, двоє з них у важкому стані.

Крім того, російські війська завдали удару по місту Вовчанськ. Поранень зазнала 65-річна жінка, заявив Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.