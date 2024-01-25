Через російський обстріл Харківщини поранені четверо людей – Синєгубов

Через російський обстріл села Велика Рогань на Харківщині поранені четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Вчора близько 21:30 ворог обстріляв село Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



За його словами, пошкоджені та зруйновані чотири житлових будинки, легкові автомобілі.

Синєгубов повідомив, що також близько 19:40 24 січня російські війська завдали удару КАБом по селі Вільхуватка Куп’янського району –пошкоджено фермерське господарств, також ввечері 24 січня російські війська обстріляли Роздольне Чугуївського району – пошкоджені два складських приміщення. Постраждалих немає.

За попередніми даними Офісу генпрокурора, війська РФ обстрілювали Роздольне та Велику Рогань ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.