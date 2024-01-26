На Сумщині через обстріли без світла залишилось понад 28 тисяч споживачів – Міненерго

На Сумщині через російські обстріли без світла залишились понад 28 тисяч споживачів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

За даними відомства, через порушення правил поводження з газом у побуті у чотирьох областях отруїлися семеро людей, з яких двоє дітей, зокрема:

на Закарпатті у м. Виноградів до реанімації через отруєння чадним газом потрапила подружня пара. Їхній 7-річний син у стабільному стані, його також доставлено до лікарні;

у Львівській області з підозрою на отруєння газом госпіталізовано жінку. Подачу газу до будинку припинено;

у Вінниці до дитячої лікарні з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано 8-річного хлопчика. У помешканні виявлено порушення в роботі димовідвідного каналу;

у Київській області в с. Петропавлівська Борщагівка – підозра на отруєння чадним газом у чоловіка та жінки. Обоє у задовільному стані. Газопостачання до помешкання припинено.

«На Сумщині через артобстріл без світла залишилися понад 12,2 тисячі споживачів. Їх було заживлено за резервною схемою. Однак через обстріл, що стався вночі, повітряна лінія 110 кВ знеструмлювалася знову. Як наслідок, знеструмилося 28,4 тисячі споживачів у 146 населених пунктах. Їх усіх заживили. Енергетики чекають на дозвіл від військових для проведення відновлювальних робіт», – кажуть у Міненерго.

Водночас на Харківщині, за даними відомства, минулої доби через обстріл силами РФ виникла пожежа на підстанції – знеструмлено 3900 споживачів. Також вночі через обстріли лінії 110 кВ сталися знеструмлення у Куп’янському районі. Залишилися без світла понад 16,5 тисячі споживачів. Загалом в області знеструмлено майже 33 тисячі абонентів.

«У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 16 населених пунктів – загалом 2,2 тисячі споживачів», – підсумували у відомстві.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.