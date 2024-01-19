Через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів – Міненерго

Станом на ранок 19 січня через негоду в Україні знеструмлено 51 населений пункт, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

«Найбільше відключень на Сумщині – там без світла понад 2,5 тисячі споживачів у 35 населених пунктах», – зазначили у відомстві.

Крім того, за даними енергетиків, без світла також залишилися 12 населених пунктів у Чернігівській та 4 – у Кіровоградській областях.

Повідомляється, що за добу 18 січня енергетики відновили енергопостачання 14,6 тисячі споживачів у Херсоні. У місті залишаються знеструмленими через обстріли 3,7 тисячі абонентів.

Раніше, 18 січня, в «Укренерго» прогнозували дефіцит в енергосистемі, попри потепління.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.