Компанія «Укренерго» знову прогнозує дефіцит в енергосистемі, попри потепління.



Як повідомляє пресслужба компанії, сьогодні прогнозується незначний дефіцит з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%, але запроваджувати графіки обмеження споживання не планують.



Енергетики закликають протягом дня – особливо з 9:00 до 19:00 – зменшити користування потужними електроприладами, зокрема обігрівачами та кондиціонерами. Це дозволить зменшити навантаження на електростанції.



В «Укренерго» також припускають, що налипання снігу можуть спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередачі.



17 січня добовий максимум споживання був зафіксований вранці о 9:30 – він на 3,2% перевищував аналогічний показник 16 січня. Впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання переважно в ранкові години. В «Укренерго» вважають, що цьому сприяє збереження високого інерційного споживання, яке зумовлене зниженням температури надвечір та вночі.

Енергетики 17 січня заявили про дефіцит в енергосистемі і закликали українців ощадливо використовувати електроенергію.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.