«Укренерго» заявляє про дефіцит в енергосистемі та закликає українців до економії електроенергії

У компанії «Укренерго» заявляють про дефіцит в енергосистемі і закликають українців ощадливо використовувати електроенергію.



«Сьогодні на 9:10 споживання на 4% перевищує відповідний показник вівторка 16 січня. Причина – відчутне похолодання, від 3 градусів морозу 16 січня до 7 градусів сьогодні, 17 січня. Диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про наявність протягом дня – з 8:00 до 20:00 – дефіциту в енергосистемі близько 5%», – йдеться у повідомленні.



В «Укренерго» пояснюють, що дефіцит електроенергії в енергосистемі означає, що коли через похолодання споживання електроенергії стрімко зростає, електростанціям важко так само швидко збільшити її виробництво.



Тому енергетики закликають з 8:00 до 20:00 споживати електроенергію ощадливо.



«Дуже важливою є допомога споживачів – свідоме користування потужними електроприладами, зокрема обігрівачами та кондиціонерами, зменшить зростання споживання, відповідно зменшиться навантаження на електростанції», – додають в «Укренерго».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.