Внаслідок обстрілу сталася пожежа на об’єкті у Харківській області – Міненерго

Станом на ранок 22 січня дефіциту в енергетичній системі не фіксується. Через обстріл силами РФ сталась пожежа на енергетичному об’єкті у Харківській області, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

«Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа на виробничому об’єкті АТ «Харківобленерго», знищено обладнання, працівники не постраждали. Протягом вихідних днів відновлено електропостачання 60 споживачам в області. Триває огляд мереж у чотирьох громадах після нових атак. В області залишається без світла майже 16 тисяч точок обліку», – розповіли у Міненерго.

Ситуація по областях, за даними енергетиків, наступна:

на Дніпропетровщині внаслідок бойових дій знеструмлювалось понад 10 тисяч споживачів, усіх заживлено;

у Донецькій області за добу заживлено 9 населених пунктів, які знеструмлювались через бойові дії, водночас через обстріли відключилось понад 70 споживачів. Залишається без напруги 73 населених пункти;

на Запоріжжі за добу заживлено 870 споживачів, через технологічні причини без світла 5 населених пунктів.

у Херсоні обстрілів близько 800 нових знеструмлень, всього в місті без світла залишається 4,3 тисячі споживачів, в області – 26 тисяч точок обліку.

на Чернігівщині через технічні причини за добу знеструмлено майже 200 абонентів.

Також у Міненерго нагадали про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години) і закликали споживати електроенергію «відповідально».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Під час цьогорічного опалювального сезону енергетикам не доводиться застосовувати графіки відключень. Масованих атак по енергоінфраструктурі російські війська наразі не завдають, але регулярно обстрілюють енергооб’єкти на прифронтових територіях.