Влада прифронтових регіонів повідомила про постраждалих через російські обстріли за добу

Протягом доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 22 січня.

«За 21 січня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Кураховому і Красногорівці. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Філашкін нагадав, що точна кількість загиблих у Маріуполі та Волновамі наразі невідома.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що російська армія обстріляла з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів області, а також завдали авіаційних ударів по Чугуївському та Куп’янському районах.

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«О 12:15 ворог завдав удару по селу Піщане Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік», – заявив він.

Також поранення через удар, попередньо, ФАБ зазнала 74-річна жителька села Вільхуватка.

Про обстріли своїх регіонів також повідомляли голови Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, на Запоріжжі відомо про руйнування двох житлових будинків. За даними місцевої влади, ніхто з цивільних за добу не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Унаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.