Українські військові заявили про непричетність до удару по ринку в Донецьку

Українські військові заявили, що не причетні до удару по окупованому Донецьку, внаслідок якого, за даними ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, загинули 27 цивільних.

«Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ «Таврія», в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк – це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому об’єднаним пресцентром Сил оборони Таврійського напрямку.

Вранці 21 січня підконтрольна Росії адміністрація в окупованому Донецьку заявила, що місто зазнало обстрілу, і що під ударом опинився ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник». Ввечері 21 січня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив про зростання числа загиблих до 27, поранених – до 25. Він звинуватив українські сили в обстрілі, додавши, що загалом у місті через обстріли загинули 28 людей. Редакція не може незалежно перевірити ці дані з огляду на окупацію міста і бойові дії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, як заявив його речник, «рішуче засуджує всі напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру, включаючи сьогоднішній обстріл міста Донецьк в Україні».