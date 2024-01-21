У Донецьку під обстріл потрапив ринок: окупанти кажуть про постраждалих і загиблих

У неділю, 21 січня, окупований російським військовими Донецьк начебто опинився під обстрілами, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

За даними телеграм-каналу «Новини Донбасу», під ударом опинився ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник» у Кіровському районі Донецька.

«За попередніми даними, внаслідок варварського обстрілу Кіровського району у мікрорайоні Текстильник 8 загиблих», – написав в у телеграмі підконтрольний російським силам так званий «мер» Донецька Олексій Кулемзін.

Згодом ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін повідомив, що кількість загиблих під час обстрілу ринку в донецькому мікрорайоні «Текстильник» начебто збільшилася до 13, ще 10 людей постраждали.

Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Донецька Збройні сили України.

Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію Донецька російськими військовими.

Окупований російськими військовими Донецьк часто потрапляє під обстріли, там лунають вибухи. 1 вересня 2023 року через атаку по місту постраждало понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула.

1 листопада у Будьоннівському районі окупованого Донецька на вантажній залізничній станції Мушкетове сталася пожежа. Підконтрольне РФ угруповання «ДНР» заявило про нібито двох загиблих під час удару по станції. Підтвердити достовірність заяв окупаційної влади неможливо.

На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.