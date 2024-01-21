Сили оборони у районі Крохмального на Харківщині «відійшли на запасні позиції» – речник

У районі села Крохмального на Харківщині Сили оборони «відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців», розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«Крохмальне – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це 5 будинків... І ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета – вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі», – сказав Фітьо.

За його словами, загрози для сусідніх підрозділів це не становить, і «те, що відбулось, – це тимчасове явище». Речник нагадав, що «лінія фронту щоденно зміщується».

Він також зазначив, що Крохмальне у 2022 році було окуповане Росією, населений пункт відбили під час харківського наступу.

«Зараз безпосередньо кількасот метрів, які вони (російські військові – ред.) захопили, ніякого значення не мають», – заявив Фітьо.