Армія РФ активізувала наступальні дії по всьому фронту – британська розвідка

Російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат», йдеться у новому звіті Міністерства оборони Британії.

Як зазначається, згідно з даними Генштабу ЗСУ від 19 січня, кількість обстрілів Росії на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Додаткові дані Генштабу, який порівнює період 14–18 січня 2024 року з попереднім п’ятиденним періодом січня 2024 року, також підтверджують зростання кількості обстрілів, наголосили у Міноборони Британії.

За даними британських розвідників, «за цей період кількість втрат російської військової техніки зросла на 88%, танків – на 95%». Втрати у живій силі в російській армії за цей період зросли на 15%.

«Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності на всьому фронті протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором, що сприяє цьому, найімовірніше є замерзання ґрунту, що дозволяє пересуватися бронетехніці по пересіченій місцевості», – йдеться у зведенні.

Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ станом на 21 січня, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 376 030 своїх військових, за останню добу – 760.

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневровим батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня 2023 року повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти України коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.