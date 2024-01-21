МВС: російські військові обстріляли 3 громади Донеччини, двоє поранених

У ніч проти 21 січня російські військові атакували Донеччину, зруйновані будинки, магазини, об’єкти соціальної та адміністративної інфраструктури, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС) у фейсбуці.

«Донеччина. Уночі Росія обстріляла ракетами Мирноград, Селидове й Костянтинівку. Пошкоджені приватні будинки, магазин, об’єкти соціальної інфраструктури, адмінбудівля, складське приміщення, автомобілі. Попередньо – люди не постраждали», – йдеться у дописі.

Загалом, упродовж доби російські війська завдали 11 ударів по Донеччині – поранені дві людини, підсумували у МВС.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.