У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв вивела Росія у Чорне море зранку

Зранку 21 січня російські військові вивели в Чорне море один ракетоносій, йдеться в повідомленні Військово-морських сил України у телеграмі.

«У Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – кажуть українські військові.

Крім того, відомо, що «в Азовському морі наразі перебуває 1 ворожий корабель та в Середземному морі – 1 ворожий корабель».

Вранці 20 січня повідомлялося, що Росія утримує у Чорному морі два бойових кораблі, серед них є один ракетоносій «Калібрів».

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.