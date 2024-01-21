Росія вже втратила понад 376 тисяч військових в Україні – дані ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 376 030 своїх військових, за останню добу – 760, повідомив вранці 21 січня Генштаб ЗСУ.
Серед інших російських втрат у Генштабі повідомили про такі:
- танків – 6181 (+10 за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 11 466 (+11)
- артилерійських систем – 8875 (+7)
- РСЗВ – 968 (+1)
- засобів ППО – 655
- літаків – 331
- вертольотів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2)
- крилатих ракет – 1818
- кораблів/катерів – 23
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14)
- спеціальної техніки – 1392 (+3)
У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.
Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.
За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.
Форум