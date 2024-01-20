Генштаб ЗСУ: ситуація на фронті – складна, найбільше війська РФ атакують на Куп’янському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні 20 січня.

За даними штабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, на Лиманському – 13 російських атак поблизу Тернів, Ямполівки (Донецька область), в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки (Луганська область),

Противник безуспішно намагався покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку – тут Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.



На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 6 російських атак в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєвернеого, Водяного, Первомайського та Невельського – російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

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Також Сили оборони продовжують стримувати противника поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку – тут війська РФ 4 рази безуспішно намагалися покращити своє тактичне положення, додають у Генштабі.



У штабі також повідомляють, що на Запорізькому напрямку була одна російська атака західніше Вербового, її відбили.



Також противник намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра – протягом доби було 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Розвідка Британії у своєму звіті від 20 січня зауважила, що, попри перевагу, Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників – «цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості».

При цьому у британській розвідці вважають, що змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії, тому цілком ймовірно, що вона продовжить атаки в районі Кринок найближчими тижнями, незважаючи на втрати.