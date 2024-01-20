Російські військові сконцентрувалися на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без бронетехніки – Штупун

Штурмові та наступальні дії російські військові акцентують на Авдіївці і Новомихайлівці, «атакують там піхотою без прикриття бронетехніки», зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Після тижня дуже значної активності ворожої авіації, зокрема, дуже великої кількості керованих авіабомб, які ворог скинув, вчора (19 січня – ред.), окупанти не завдали жодного авіаудару в нашій операційній зоні. Натомість здійснили три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донеччині і продовжують активно застосовувати артилерію», – розповів Штупун.

Також, за його словами, «штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці і Новомихайлівці».

«Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки», – додав Штупун.

Окрім того, він поінформував, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби ворог здійснив 592 артилерійських обстріли та завдав три ракетні удари».

«Це досить багато, тому що ракети він в основному використовує не поблизу лінії бойового зіткнення, а трохи далі в тил. Але вчора залучив їх, скажімо так, досить недалеко від ЛБЗ (лінії бойових зіткнень – ред.)», – розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Новомихайлівка розташована за близько 12 кілометрів на південь від Мар’їнки, яку російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року і ведуть щоденні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Російські загарбники посилили ці штурми з початку жовтня 2023 року.

У грудні минулого року британська розвідка заявила, що російські військові прагнуть захопити Мар’їнку для «подальшого просування на захід у бік Курахового, але прорив вкрай малоймовірний».