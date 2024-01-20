Сили РФ обстріляли Куп’янськ, снаряд прилетів на дах будинку – ОВА

Зранку 20 січня російські військові атакували Куп’янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією чиновника, близько 5 години ранку сили РФ атакували Куп’янськ із артилерії.

«Внаслідок обстрілу був пошкоджений житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила», – каже Синєгубов.

Всього, за даними ОВА, за минулу добу російські військові з артилерії та мінометів обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Крім того, ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового Куп’янського району.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.