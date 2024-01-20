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Сили РФ обстріляли Куп’янськ, снаряд прилетів на дах будинку – ОВА

Зранку 20 січня російські військові атакували Куп’янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Зранку 20 січня російські військові атакували Куп’янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Зранку 20 січня російські військові атакували Куп’янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією чиновника, близько 5 години ранку сили РФ атакували Куп’янськ із артилерії.

«Внаслідок обстрілу був пошкоджений житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила», – каже Синєгубов.

Всього, за даними ОВА, за минулу добу російські військові з артилерії та мінометів обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Крім того, ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового Куп’янського району.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.

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