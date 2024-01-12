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Розвідка Британії: «армія РФ безсила перед українськими дронами на лівому березі Дніпра»

Українські військовослужбовці на березі Дніпра на Херсонщині, 15 жовтня 2023 року
Українські військовослужбовці на березі Дніпра на Херсонщині, 15 жовтня 2023 року

Армія Росії «зазнає великих втрат» через удари артилерії і дронів, які «прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

За інформацією розвідки, українські сили, що діють на лівому березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по силах РФ.

За даними Міноборони Британії, «FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських Збройних сил». За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

«Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов’язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», – зазначають британські розвідники.

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що на Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми».

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