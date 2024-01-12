Розвідка Британії: «армія РФ безсила перед українськими дронами на лівому березі Дніпра»

Армія Росії «зазнає великих втрат» через удари артилерії і дронів, які «прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра», йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

За інформацією розвідки, українські сили, що діють на лівому березі річки Дніпро, використовують безпілотні літальні апарати (FPV-дрони), оснащені боєприпасами для ударів по силах РФ.

За даними Міноборони Британії, «FPV-дрони використовуються спільно з артилерією для ураження транспортних засобів російських Збройних сил». За оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

«Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, пов’язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», – зазначають британські розвідники.

Раніше речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що на Таврійському напрямку російські військові «бунтують, відмовляються йти на штурми».