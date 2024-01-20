Міноборони: Україна та США провели першу спільну інспекцію наданої Вашингтоном зброї

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.
Як повідомила у телеграмі пресслужба оборонного відомства України, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони, представники ЗСУ спільно з представниками відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.
У Міноборони кажуть, що українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:
- серійні номери
- технічний стан
- умови належного зберігання (безпека та охорона)
Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, зазначає українська сторона.
Наразі триває обробка інформації, а спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.
«Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами», — заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
Посольство США про цю інспекцію наразі не повідомляє.
У Пентагоні 11 січня заявили, що немає достовірних доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні. Але, як зауважив речник Міноборони США Пет Райдер, Росія «продовжує поширювати дезінформацію про протилежне».
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