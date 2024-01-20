Міноборони: Україна та США провели першу спільну інспекцію наданої Вашингтоном зброї

Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американськими партнерами.



Як повідомила у телеграмі пресслужба оборонного відомства України, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони, представники ЗСУ спільно з представниками відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин.



У Міноборони кажуть, що українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:

серійні номери

технічний стан

умови належного зберігання (безпека та охорона)



Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було, зазначає українська сторона.



Наразі триває обробка інформації, а спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.



«Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами», — заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Посольство США про цю інспекцію наразі не повідомляє.

У Пентагоні 11 січня заявили, що немає достовірних доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні. Але, як зауважив речник Міноборони США Пет Райдер, Росія «продовжує поширювати дезінформацію про протилежне».